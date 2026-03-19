Дизайнер Боровская отметила популярность биофильного стиля в интерьере

Дизайнер интерьера и архитектор Мария Боровская в интервью радиостанции Sputnik рассказала о востребованных стилях в оформлении жилых помещений среди россиян.

По словам эксперта, сейчас набирает популярность биофильный дизайн, который объединяет природу и архитектуру. Необходимый эффект достигается с помощью плавных линий, естественных цветов и разнообразия форм и текстур.

«Людям комфортнее в окружении, которое отсылает их к природным формам», — подчеркнула специалист.

Еще одно популярное направление в дизайне интерьера — джапанди. Этот стиль отлично отражает как скандинавский подход, так и японский, поскольку в нем используются натуральные материалы и преобладает текстура дерева.