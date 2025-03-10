Дизайнер Боровская: не стоит красить все стены в комнате в один яркий цвет

По словам эксперта, не стоит красить все стены в комнате в один яркий цвет, лучше сделать акцент на одной стороне. Выбор оттенка зависит от назначения пространства.

«Большинство людей предпочитают светлые цвета, и это скорее какие-то серые или бежевые оттенки. Но надо не забывать, что мы очень часто устаем и от таких цветов в том числе, если в них не присутствуют какие-то яркие насыщенные пятна», — добавила дизайнер.

Боровская отметила, что некоторым людям комфортно отдыхать в комнатах с приглушенным светом и темными тонами. Чистые и открытые цвета подходят не для всех пространств. В комнате, где проводится много времени, не нужно выбирать красный, оранжевый или желтый цвета. А вот для санузла они могут подойти.