Дизайнер Боровская назвала отсутствие четкого плана основной ошибкой при создании интерьера

Дизайнер и архитектор Мария Боровская в интервью радиостанции Sputnik рассказала о типичных ошибках при самостоятельном создании интерьера.

По словам эксперта, многие пренебрегают четким планированием и зонированием пространства.

«Люди начинают ремонт без замеров, схемы зонирования и продуманной концепции, в результате получается хаотичное пространство без единой стилистики», — предупредила специалист.

Она отметила, что пространство может быть либо излишне раздробленным, либо без логичного разделения на функциональные зоны. Еще одна частая ошибка — расстановка мебели строго по периметру комнаты.

Кроме того, некомфортную атмосферу в помещении создают недостаток розеток и неправильное освещение. Неправильный подбор отделочных материалов или недооценка их расхода также ведут к дополнительным тратам и эстетическим промахам.