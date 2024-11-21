Дизайнер Боровская назвала неэффективную планировку самой распространенной ошибкой при ремонте

Когда люди берутся за ремонт, они часто забывают о том, что важно продумать детали всего пространства в целом, и в результате получают малоэффективную планировку. Об этом радиостанции Sputnik расксазала дизайнер интерьера, владелица студии архитектуры и дизайна MBDS Мария Боровская.
По ее словам, люди нередко перегружают пространство мебелью, а также не учитывают достаточное количество места для прохода. Кроме того, забывают про функциональные зоны или размещают их неправильно.
Дизайнер посоветовала не оставлять выбор мебели «на потом», а определиться с ней заранее, это поможет избежать лишних трат на переделки. Эксперт также напомнила, что не стоит выбирать для небольших комнат громоздкие и слишком объемные предметы, это перегрузит помещение и испортит вид.
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