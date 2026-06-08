Дизайнер Безрукова посоветовала при выборе купальника учитывать собственный комфорт и особенности фигуры

Лето — время для модных купальников и пляжной одежды. Основательница челябинского бренда «Only Ю» Юлия Безрукова рассказала URA.RU о самых ярких трендах пляжной моды летом 2026 года.

По словам эксперта, пляжная мода в сезоне лето-2026 сочетает комфорт, ретро-вдохновение и акцент на фактурах, принтах и деталях. В тренде как минималистичные модели, так и яркие, декорированные варианты. При выборе купальника и пляжной одежды важно учитывать не только модные тенденции, но и собственный комфорт и особенности фигуры.

В моде как базовые оттенки купальников (черный, белый, шоколадный, сливочный, песочный), так и яркие (лаймовый, коралловый, насыщенный красный, бирюзовый и другие). Однако особое внимание стоит обратить на такие трендовые оттенки, как глубокий шоколадный, цвет сливочного масла, глубокий оливковый, винный и темная вишня, черный с влажным блеском, небесно-голубой, терракотовый, пудрово-розовый, темно-синий.

Абсолютный фаворит сезона принт — «горох». Также на пике популярности анималистичные узоры (леопард, зебра и самый актуальный — олень), тропические рисунки, полоска, омбре, принт «Диор».

Особенно популярны такие детали, как ракушки, бусины, цепочки, броши, асимметричные вырезы. Не выходит из моды кружево, вышивка, жаккард. Обратите внимание на такие фактуры, как вязаные ткани, кроше, жатые текстуры. Остаются модными металлик, перламутр, «русалочьи» оттенки.

Очень актуальна многослойность — купальник перестает быть единственным элементом образа, его дополняют аксессуарами и одеждой. Обратите внимание на наборы в единой цветовой гамме и едином стиле и принте.

Не первый сезон актуальны различные парео. Их носят разными способами — как юбку, накидку на плечи, топ, головной убор или пляжное платье. Актуальны туники, платья-рубашки, оверсайз-рубашки, ромперы, льняные комплекты, подчеркнула Безрукова. о