Дизайнер Антропова призналась, что носит шляпы в основном за границей

Дизайнер-декоратор Ольга Антропова, собирающая шляпы из разных стран мира, дала интервью MIR24.TV . В ее коллекции уже 14 экземпляров, каждый из которых связан с определенным путешествием.

Антропова призналась, что носит такие головные уборы преимущественно за границей. Причина связана с самоощущением.

«Носить шляпку каждый день — для этого нужна смелость», — отметила дизайнер.

Действительно, сегодня шляпа в повседневной жизни часто кажется слишком нарядной, хотя раньше все было наоборот. Так, в 1940-е года в Голливуде аксессуар считался мужской классикой.