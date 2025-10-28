Дизайнер Антонова предложила обустроить в спальне пространство для йоги

Дизайнер Александра Антонова поделилась актуальными тенденциями в организации жилого пространства. Об этом сообщил aif.ru .

Специалист предложила обустроить в спальне зону для занятий йогой и медитаций. Также она посоветовала добавить туалетный столик и кресло.

«Очаровательно смотрится банкетка под окном с мягким матрасом, где удобно почитать книгу и любоваться пейзажем», — отметила эксперт.

По ее словам, рельефные панели на стене помогут сделать интерьер более детализированным и тактильным. Фотообои придадут пространству глубину и перспективу, добавил RT.