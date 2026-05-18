Дизайнер Антелава рассказала о трех стилях в дизайне интерьера, которые набирают популярность

Изменения в интерьере, как и в моде, искусстве и культурной повестке, отражают запросы общества и настроение времени. Сегодня люди стремятся к созданию гармоничного пространства, где можно выразить себя и обрести внутренний баланс. Профессиональный дизайнер Вероника Антелава рассказала «Известиям» о трех стилях, которые набирают популярность и сохранят актуальность на долгие годы.

Одним из ключевых направлений эксперт называет ар-деко, который переживает заметную трансформацию. Современное прочтение этого стиля отличается от привычного варианта с подчеркивающей декоративностью.

«Сегодня ар-деко — это уже не перегруженный гламур, а более сдержанная и интеллигентная роскошь», — отмечает Антелава.

Вторым заметным трендом стал теплый минимализм. Он отвечает желанию людей создать дома атмосферу уюта и защищенности. Этот стиль строится на использовании натуральных материалов, природных оттенков, мягких форм и тактильных поверхностей.

Третьим значимым направлением эксперт называет современный фольклор — переосмысление этнического стиля через призму актуального дизайна. В таких интерьерах находят отражение национальные мотивы, локальные ремесленные техники, традиционные узоры и культурные коды, адаптированные к современному пространству.