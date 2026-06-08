Дизайнер Алевтини рассказала, что в мужском отделе можно найти более качественные и долговечные летние вещи

Дизайнер и основательница бренда высокой моды Alevtini Олеся Алевтини рассказала Life.ru , что в мужском отделе можно найти более качественные и долговечные летние вещи по приемлемой цене.

По словам специалиста, женские футболки часто шьют из тонкого материала, который просвечивает на солнце. В то же время мужские модели делают из более плотного дышащего хлопка, и это обходится дешевле — ведь на мужские вещи не действует «розовый налог».

Одним из удачных приобретений могут стать мужские бермуды с глубокими карманами, комфортной длиной и плотной тканью. Они легко сочетаются с футболками и кроссовками, создавая универсальный образ для прогулок и офиса без строгого дресс-кода.

Мужские пиджаки, сшитые из легких летних материалов, имеют более четкий крой, полноценные карманы и лучше держат форму. Если выбрать модель на один-два размера больше, получится актуальный оверсайз-образ.

Мужские рубашки, в отличие от многих женских моделей, редко перегружены декоративными элементами и обычно выполнены из более плотных тканей. Их можно носить как самостоятельно, так и поверх майки или футболки.

Алевтини советует присмотреться и к аксессуарам. Мужские ремни часто изготавливаются из более прочной кожи и оснащаются надежной фурнитурой. Сумки-шоперы из мужских коллекций отличаются вместительностью, прочностью и длинными ручками. Галстук же может стать частью смелого образа, если сочетать его с футболками или шортами.