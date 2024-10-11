Дирижер Железнов призвал популяризировать классическую музыку в интернете

Дмитрий Железнов, основатель и руководитель казанской капеллы мальчиков, а также художественный руководитель и главный дирижер центра современной музыки Софии Губайдулиной, поделился своим мнением о том, как привлечь молодежь к классической музыке. Об этом сообщил RT .

Он отметил, что современное общество находится под сильным влиянием интернета, и люди часто подвержены клиповому мышлению. Внимание аудитории хватает лишь на 15—20 секунд, после чего интерес быстро угасает.

Чтобы удерживать внимание, особенно молодежи, музыка должна быть более насыщенной эмоциями, и исполнители тоже должны испытывать эти переживания. Дирижер также отметил, что он часто наблюдает, как музыканты выступают на сцене без чувств, в то время как зрители приходят именно за эмоциональным опытом.

Кроме того, он указал на наличие множества возможностей для популяризации классической музыки в интернете.