Дирижер Хондзинский: ни искусственный интеллект, ни современные технологии не заменят живого исполнения музыки

Дирижер Николай Хондзинский в беседе с Gazeta.SPb рассказал, какие современные тенденции в музыке наиболее перспективные.

По его словам, музыку можно назвать языком божества, через который сообщается то, что нельзя сделать никакими другими средствами. Он назвал перспективным возвращение к истокам.

«Ни искусственный интеллект, ни современные технологии не заменят сценического общения, живого исполнения музыки», — сказал Хондзинский.

Музыка дает обмен энергией, что помогает объединить людей, добавил дирижер.

В беседе с изданием Хондзинский также рассказал о предстоящем концерте, который пройдет 25 ноября в Эрмитажном театре в Петербурге.