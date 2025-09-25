Директору музея в Эстонии дали 10 лет ИК за фейки о ВС РФ и реабилитацию нацизма

Директора Нарвского музея в Эстонии Марию Сморжевских-Смирнову заочно приговорили к 10 годам тюрьмы за реабилитацию нацизма, сообщил ТАСС . Постановление огласили в Мосгорсуде.

По словам одного из участников процесса, Сморжевских-Смирнову признали виновной по статье о реабилитации нацизма и фейках о российской армии.

«По совокупности преступлений ей назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы заочно с отбыванием в колонии общего режима», — уточнил собеседник агентства.

Помимо этого, подсудимой на пять лет запретили заниматься деятельностью, связанной с созданием и администрированием интернет-сайтов.

Пока приговор не вступил в законную силу, у директора музея есть возможность обжаловать его.

Следствие и суд установили, что в 2023, 2024 и 2025 годах во время празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне фигурантка дела организовала акцию с размещением на одной из стен Нарвского замка плакатов с изображением президента России и надписями, содержащими недостоверную информацию о совершении им военных преступлений.

Ранее в отношении директора музея избрали меру пресечения в виде ареста. Она объявлена в международный розыск.