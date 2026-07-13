Директор «Жилфонда» Чернокульский рассказал, что выписка из ЕГРН требуется при вступлении в наследство

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) — ключевой документ при операциях с недвижимостью. Она подтверждает права собственности и наличие ограничений на объект. Об этом в беседе с RT рассказал директор компании «Жилфонд» Александр Чернокульский.

По словам эксперта, выписка позволяет проверить официальные сведения о собственнике, характеристиках объекта и наличии ограничений. Это важно при покупке квартиры или дома на вторичном рынке.

«Если заказать выписку о переходе прав, можно увидеть, как часто объект менял владельцев», — отметил Чернокульский.

При оформлении ипотеки или кредита под залог недвижимости банки самостоятельно запрашивают сведения из ЕГРН. Однако иногда выписку просят и от заемщика. При сделках с участием несовершеннолетних собственников выписка нужна для органов опеки.

Если человек продает объект недвижимости, то перед началом процесса лучше убедиться, что в сведениях ЕГРН нет ошибок. Потенциальному покупателю можно сразу предоставить актуальный документ. Это ускорит сделку и избавит от лишних задержек.

«При дарении, мене, ренте и других сделках с недвижимостью сведения о зарегистрированных правах и характеристиках объекта должны быть актуальными», — подчеркнул эксперт.

Также выписка из ЕГРН требуется при вступлении в наследство и разделе имущества.