Директор Ventra Абгарян назвала осень подходящим временем для обсуждения повышения зарплаты

Осень — подходящее время для обсуждения повышения зарплаты, считает операционный директор HR-холдинга Ventra Лусине Абгарян. В беседе с RT она рассказала, что многие компании пересматривают кадровую политику именно в этот период.

Эксперт отмечает, что осенью проходит бюджетирование и стратегическое планирование на новый финансовый год: «Если сотрудник хочет получить повышение, сейчас самое время обоснованно заявить о своих достижениях и амбициях, чтобы войти в планы компании на следующий год с новыми условиями».

Абгарян также упоминает о человеческом факторе: после окончания отпускного сезона руководители могут быть более открыты к обсуждению перспектив.

При разговоре о повышении стоит обратить внимание на общее экономическое положение и состояние компании.