Директор ЦИФРРА Дробиз призвал ломать стереотипы о качестве азиатского пива

В России планируют увеличить импорт пива из Вьетнама. Ситуацию с предстоящим расширением ассортимента прокомментировал директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз в беседе с сайтом «Абзац».

По его мнению, азиатские напитки ничем не уступают чешским или немецким. Эксперт призвал ломать сформировавшиеся у населения стереотипы о качестве вьетнамского пива.

Дробиз также отметил, что в Азии развита культура производства хмельной продукции. Там есть технические средства и качественное сырье.

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