Директор Центра Арктические инициативы Романенков: туризм в России необходимо включить в реальный сектор экономики

Генеральный директор Центра Арктические инициативы Рустам Романенков в ходе Восточного экономического форума ответил на вопрос, что необходимо сделать властям и бизнесу для доступности туризма в Арктике. Его слова передали «Аргументы и факты» .

Как заметил эксперт, туризм необходимо включить в реальный сектор экономики.

«Для этого надо перевести всю сокровищницу на севере в высоких широтах. Когда поймут что это часть реальной экономики, тогда бизнес будет включаться», — сказал Романенков.

Гендиректор Центра добавил, что путевки в Турцию также стоят немалых денег, но при этом россияне продолжают летать на заграничный курорт. Этот сегмент необходимо переориентировать в сторону нашей страны, отметил он.