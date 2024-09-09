Директор Центра Арктические инициативы Романенков: туризм в России необходимо включить в реальный сектор экономики

Генеральный директор Центра Арктические инициативы Рустам Романенков в ходе Восточного экономического форума ответил на вопрос, что необходимо сделать властям и бизнесу для доступности туризма в Арктике. Его слова передали «Аргументы и факты».
Как заметил эксперт, туризм необходимо включить в реальный сектор экономики.
«Для этого надо перевести всю сокровищницу на севере в высоких широтах. Когда поймут что это часть реальной экономики, тогда бизнес будет включаться», — сказал Романенков.
Гендиректор Центра добавил, что путевки в Турцию также стоят немалых денег, но при этом россияне продолжают летать на заграничный курорт. Этот сегмент необходимо переориентировать в сторону нашей страны, отметил он.
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