Эксперт T.Hunter Бедеров рассказал о приложениях, которые позволяют экстренно удалить данные со смартфона

Существует несколько способов экстренного удаления данных со смартфона, рассказал директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров в интервью «Газете.Ru» .

По его словам, в критических ситуациях, когда возникает риск физического доступа к устройству посторонних лиц, можно использовать сторонние приложения с «тревожной кнопкой». Эти приложения позволяют удалять не все данные, а только заданные в настройках файлы.

«На Android, например, есть подходящее для этой цели приложение SecAddon, которое позволяет задать сценарии для удаления определенных файлов (например, фотографий) и парольной блокировки отдельных приложений (например, мессенджеров)», — пояснил Бедеров.

Также эксперт упомянул сервис AutoWipe, который позволяет экстренно активировать мгновенную очистку всей памяти смартфона. «Приложение AutoWipe примечательно тем, что позволяет быстро активировать удаление данных дистанционно, например, через отправку самому себе кодового SMS», — сказал Бедеров.