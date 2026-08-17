Директор «Социальных Сетей» Терехов отметил, что в России пока нет собственных независимых магазинов приложений

Генеральный директор агентства «Социальные Сети» Денис Терехов в эфире радио Sputnik рассказал о том, как пользователям обходить блокировку российских приложений в App Store и Google Play. По его словам, удаление отечественных программ было неизбежным следствием текущей ситуации.

Главная проблема заключается в том, что разработчик не может выпускать обновления для удаленных из магазинов приложений, поэтому у пользователей остаются старые версии с возможными уязвимостями или ошибками. В качестве альтернативы эксперт предлагает использовать веб-формы: современные интернет-сайты можно настроить так, чтобы они открывались на телефоне как приложение.

Пользователь может добавить ярлык такого сайта на рабочий стол своего смартфона, что делает использование почти незаметным по сравнению с обычным приложением. Хотя это менее удобно, чем полноценное приложение, данный метод активно используется многими компаниями. Сам Терехов привел пример своей компании: новые продукты сейчас сразу разрабатываются в формате веб-приложений, без попыток загрузки в App Store, понимая высокий риск удаления.

Эксперт также отметил, что в России пока нет собственных независимых магазинов приложений — рынок по-прежнему полностью зависит от платформ iOS от Apple и Android от Google.