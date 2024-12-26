Директор Smart Casual Амрани призвала женщин не бояться начинать свой бизнес

Создание собственного бизнеса для женщин в России может быть как вызывающим, так и полезным опытом. Об этом рассказала эксперт в индустрии моды и розничной торговли, управляющая группой компаний Smart Casual Надежда Амрани в беседе с «ФедералПресс» .

Амрани отметила, что стереотип о женщине-предпринимателе, склонной отдаляться от семьи и отдавать меньше времени детям, является мифом. В действительности, ведение бизнеса предоставляет женщине больше свободы и гибкости в управлении временем.

Также Амрани подчеркнула значимость экспертизы и опыта, которые можно развить как на работе, так и посредством хобби. По словам эксперта, предпринимательские навыки формируются не только на профессиональном уровне, но и через личные интересы.

Основная задача для женщин заключается в определении ценностей своего предложения. Необходимо выбрать три главные ценности, которые наиболее характеризуют продукт или услугу. Примеры ценностей включают успех, здоровье, стабильность, женственность и так далее.