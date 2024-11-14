Директор школы «Перспектива» Устименко поддержала предложение вооружить охранников

Депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн предложил обязать охранные структуры, работающие в местах массового пребывания граждан, вооружить своих сотрудников. В беседе с « Ридусом» инициативу прокомментировала руководитель школы подготовки частных охранников «Перспектива» Наталья Устименко.

По ее словам, в современных условиях реализация данной идеи действительно очень нужна. Однако положительных результатов стоит ожидать только при должной подготовке кадров, считает эксперт.

«Конечно, нужно детей-то защищать. Но должны быть квалифицированные кадры, чтобы в той же школе стоять в качестве охранников», — заявила Устименко.

Как рассказал сам парламентарий, при подготовке законопроекта учитывались события последнего времени.