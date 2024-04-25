Директор Sendsay Кащеев: особую угрозу в плане утечек данных сегодня представляют зарубежные партнеры | 360°

Общество 25 апреля 2024, 15:21 Директор Sendsay Кащеев: особую угрозу в плане утечек данных сегодня представляют зарубежные партнеры

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С каждым годом в России растет количество утечек персональных данных. В этом плане особую угрозу представляют зарубежные партнеры, сообщил генеральный директор СDP (Customer Data Platform) Sendsay Глеб Кащеев в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, в нынешних условиях передача трансграничных данных очень ограничена. Владельцы зарубежных сервисов сегодня могут идти на шантаж, поэтому очень важно тщательно проверять подрядчиков.

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Кроме того, угрозу могут представлять софт и младший персонал, который имеет доступ к большому объему персональных данных, отметил Кащеев.