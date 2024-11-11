Директор «СберСтрахования» Тырин: в период распродаж мошенники отправляют фишинговые письма с поддельными акциями

Директор проектов «СберСтрахования» Никита Тырин в беседе с RT предупредил россиян об усилении активности мошенников в период распродаж. По его словам, в это время аферисты активно рассылают фишинговые письма с поддельные акциями.

Он призвал покупателей проверять сайты, с которых совершается покупка.

«Зачастую мошенники создают копии интернет-магазинов с незначительными отличиями в URL-адресе, заменяя буквы на похожие символы», — пояснил эксперт.

Для безопасности подключения необходимо убедиться, что адрес в строке поиска начинается с HTTPS. Тырин объяснил, что это защищенный протокол, который обеспечивает шифрование данных. Нередко сами браузеры уведомляют о потенциальных опасностях, добавил собеседник.