Директор сафари-парка Зубков рассказал, о чем стоит помнить при общении с хищниками

При общении с большими кошками важно помнить, что поведение львов может резко измениться всего за одну секунду, ведь они высшие хищники. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» рассказал директор сафари-парка «Тайган» Олег Зубков.

По его словам, с самого детства у них формируются сложные отношения с человеком — смесь любви, уважения и осторожности. При этом рядом с «ручными» львами всегда живут дикие, которые общаются с людьми совсем иначе.

«Такие отношения есть, они закладываются с детства и действительно основаны на взаимной любви и уважении. Тем не менее, помимо ручных, есть львы, которые думают по-другому», — добавил Зубков.