Директор сафари-парка Мезенцев: при общении с хищниками важно сохранять сосредоточенность

Директор столичного сафари-парка Дмитрий Мезенцев прокомментировал ситуацию с нападением львов на сотрудницу крымского зоопарка. При работе с дикими животными человек должен быть готов к любому развитию событий, отметил эксперт в беседе с «Известиями».
По его словам, при общении со зверем также важно проявлять осторожность.
«Хищник, даже если играется, — у него есть когти и зубы, он может даже в игре поцарапать», — пояснил специалист.
Он также отметил, что для обеспечения защиты важно сохранять сосредоточенность. Любая ошибка способна обернуться фатальным исходом.
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