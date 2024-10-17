Директор сафари-парка Мезенцев: при общении с хищниками важно сохранять сосредоточенность

Директор столичного сафари-парка Дмитрий Мезенцев прокомментировал ситуацию с нападением львов на сотрудницу крымского зоопарка. При работе с дикими животными человек должен быть готов к любому развитию событий, отметил эксперт в беседе с «Известиями».

По его словам, при общении со зверем также важно проявлять осторожность.

«Хищник, даже если играется, — у него есть когти и зубы, он может даже в игре поцарапать», — пояснил специалист.

Он также отметил, что для обеспечения защиты важно сохранять сосредоточенность. Любая ошибка способна обернуться фатальным исходом.

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