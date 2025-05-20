Директор РИПИ Виноградова усомнилась в необходимости ГОСТов на окрошку и оливье

Директор Российского института потребительских испытаний (РИПИ) Ирина Виноградова заявила в эфире радиостанции « Говорит Москва », что стандартизировать рецепты блюд невозможно из-за различий в подходах поваров. Так она прокомментировала планы по разработке ГОСТов на окрошку и оливье.

Как пояснила специалист, существует множество рецептов соответствующих блюд, а некоторые ингредиенты уже стандартизированы.

«Вещи очень вкусовые. Квас в окрошке используется разный, но он тоже стандартизирован», — отметила эксперт.

По ее словам, с таким подходом есть вероятность «дойти до абсурда». В заключение Виноградова призвала использовать логику при попытках изменения законодательства.