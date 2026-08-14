Директор программы ФМЦ Гукасова рассказала, что члены семей погибших военнослужащих могут получать две пенсии

В 2026 году отдельные категории россиян сохранят право на получение двух пенсий. К ним относятся военнослужащие и сотрудники силовых ведомств. Директор программы ФМЦ повышения финансовой грамотности населения Президентской академии Нина Гукасова рассказала РИА Новости , что две пенсии смогут получать те военнослужащие и сотрудники силовых ведомств, которые продолжили работать в гражданских организациях после выхода на пенсию.

Право на две выплаты имеют космонавты и работники летно-испытательного состава. Сначала им назначается пенсия за выслугу лет, а при выполнении условий для страховой пенсии появляется возможность оформить второе пенсионное обеспечение, добавила «Москва.ру».

Также две пенсии будут получать граждане, ставшие инвалидами из-за военной травмы. Помимо государственной пенсии, они смогут оформить страховую пенсию по старости при достижении определенного возраста.

Члены семей погибших военнослужащих тоже могут получать две пенсии: по случаю потери кормильца и страховую пенсию по старости, если есть для этого основания.

Для оформления второй пенсии необходимо подать заявление в Социальный фонд России, если ранее выплата не была назначена.