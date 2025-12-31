Директор проектов «СберСтрахования» Кошелева призвала россиян покупать пиротехнику в специализированных магазинах

Фейерверки, хлопушки и бенгальские огни — важные атрибуты новогодних праздников, создающие атмосферу радости. Однако их неправильное использование может привести к травмам, повреждению имущества и пожарам. Директор проектов «СберСтрахования» Елена Кошелева поделилась с «Известиями» рекомендациями по безопасному запуску пиротехники.

Важно выбирать качественную продукцию. Пиротехнику следует покупать в специализированных магазинах, проверять наличие инструкции и сертификации. Любые следы повреждений, вскрытия или намокания на упаковке — повод отказаться от покупки.

Салюты и фейерверки можно запускать только на улице, на открытом пространстве, вдали от зданий, автомобилей и горючих материалов. Над местом запуска не должно быть препятствий. Для зрителей необходимо обеспечить безопасную дистанцию — как правило, не менее 30 м.

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность. Согласно главе 20 КоАП РФ, для граждан может быть назначен штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Однако куда серьезнее возможные последствия в виде травм или пожара.

«Для дома подойдут бенгальские огни и хлопушки. Но и с ними нужно быть аккуратными. Бенгальскую свечу необходимо держать за ножку — свободную от пиротехнического состава часть, на вытянутой руке и под углом примерно в 45 градусов», — уточнила Кошелева.