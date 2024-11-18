Директор приюта Кусков: носки, шампуни и консервы подходят в качестве помощи бездомным

Он отметил, что многие вещи в подобных учреждениях расходуются очень быстро. Приюты зачастую нуждаются в шампунях, зубных щетках, пастах, бритвах и других средствах гигиены.

«Очень хорошо подходят в качестве помощи новые носки, их тоже нужно много», — добавил Кусков.

Пожертвования в виде продуктов питания также необходимы. Отличный вариант — фрукты, овощи и консервы. А вот одежду, даже новую, большинство приютов не принимает. Причина связана с санитарными нормами, пояснил специалист.