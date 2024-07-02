Директор по развитию «Авито Работа» Губанов призвал работодателей привлекать более молодую аудиторию

Потребность в найме у современных работодателей довольно высокая, чтобы ее закрыть, нужно привлекать больше молодежи. Об этом в пресс-центре НСН рассказал директор по развитию «Авито Работа» Роман Губанов.

По его словам, во-первых, нужно работать на удержание существующих кадров. Их надо всячески поощрять и мотивировать. Также не стоит бояться брать на работу молодежь.

«Для того, чтобы закрыть потребности в найме, необходимо привлекать молодую аудиторию. Она сейчас в фокусе внимания абсолютно всех», — отметил эксперт.

Он добавил, что сейчас профессионалов возрасте от 35 лет все меньше, их не хватает, чтобы закрыть все потребности рынка.

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