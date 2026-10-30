Директор по продукту «КвантИнсайт» Остроносова дала советы по повышению зарплаты в 2026 году

Сначала необходимо оценить свою рыночную стоимость через обзоры зарплат и внутреннюю ценность для компании, которая определяется связями за пределами отдела и участием в проектах сверх обязанностей. Эксперт советует переводить свои достижения в измеримые формулировки с цифрами, например, указывая, сколько ресурсов компании сэкономило закрытие того или иного направления, пишет НСН.

В условиях 2026 года, когда до 40% организаций заморозили индексацию, Остроносова рекомендует использовать несколько каналов одновременно. Внутренний разговор с руководителем стоит вести в период бюджетного планирования, параллельно анализируя предложения на внешнем рынке. Эксперт советует четко сформулировать три тезиса: что уже сделано для компании в цифрах, какие новые задачи готов взять на себя сотрудник и какую сумму он просит с привязкой к рынку. При этом аргумент оффером от другой компании работает только при реальном намерении уйти.