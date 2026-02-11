Директор по персоналу Санина сообщила, что работодатель не всегда обязан компенсировать сотрудникам расходы на дорогу
Работодатель не всегда обязан компенсировать сотрудникам расходы на дорогу. Однако ситуация меняется, если служебные обязанности работника связаны с разъездами. Об этом в беседе с RT рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.
Специалист отметила, что при необходимости переездов по делам компании фирма берет финансовые издержки на себя. В состав таких выплат входят компенсации за использование личного или арендованного транспорта, возмещение стоимости билетов и оплата такси.
Основными условиями для получения средств являются производственная необходимость, одобрение руководства и предоставление отчетных документов, подтверждающих поездку в рамках работы.
Кроме того, работодатель может предоставлять корпоративный транспорт до места работы по своему усмотрению. В случае вахтовой работы это становится его обязанностью согласно Трудовому кодексу РФ.
Юрист Илья Русяев, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб», подчеркнул: «Если вы переезжаете на работу в другую местность по предварительной договоренности с работодателем, он обязан возместить расходы по переезду работника, семьи, провоз имущества с оговорками и расходы по обустройству».