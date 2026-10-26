Директор по персоналу Санина рассказала, что с 2027 года у стажеров появится официальный статус

С 1 марта 2027 года в России вступают в силу новые правила стажировки. В Трудовой кодекс добавят статью 351.9, которая вводит понятия «стажировка» и «стажер» и регулирует их особенности. Об этом в беседе с RT рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

Стажером сможет быть не только студент, но и человек с дипломом, получивший его не более года назад, или проходящий переподготовку, отметила эксперт Санина. У стажеров появляется официальный статус через трудовой договор сроком до шести месяцев, гарантирующий зарплату не ниже МРОТ, оплату больничных и отпусков. На стажировку распространяются правила о дистанционной работе, а испытательный срок не устанавливается. Бесплатной остается только производственная практика студентов по договору с учебным заведением.

С 1 марта 2027 года обязательным элементом стажировки станет наставничество с письменного согласия сотрудника и фиксированной доплатой. По данным сервиса, в 2026 году средняя предлагаемая зарплата стажеров составила до 90 тыс. рублей в месяц. Стажировки уже во многом стали оплачиваемыми, а предлагаемые доходы сопоставимы с позициями без опыта и в ряде случаев превышают предложения в традиционных отраслях.