Директор по персоналу Санина отметила, что работодатель не может в одностороннем порядке отказать работнику в отпуске

Согласно Трудовому кодексу РФ, право на оплачиваемый ежегодный отпуск реализуется через утвержденный график. Этот документ разрабатывается в конце года с учетом интересов сотрудников и согласования с руководством. Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина в беседе с RT подчеркнула, что утвержденный график имеет юридическую силу как для компании, так и для работника.

«Работодатель не имеет права в одностороннем порядке отказать работнику в отдыхе по графику», — заявила эксперт.

Перенести отпуск можно только с письменного согласия сотрудника. Также прервать уже начавшийся отпуск можно только с его письменного одобрения.

Если работник просит предоставить отпуск в даты, не указанные в графике, то решение остается за руководителем, и отказ в этом случае абсолютно законен. Самовольный уход в отпуск без согласования приравнивается к прогулу и может стать законным поводом для дисциплинарного взыскания или увольнения.

Работодатель обязан предоставить учебный отпуск и студентам, которые уходят на сессию, на основании заявления и справки-вызова из учебного заведения.

Если руководитель препятствует уходу в запланированный по графику отпуск, сотрудник может официально напомнить ему о гарантиях, предусмотренных ТК РФ. Если же работодатель продолжает не подписывать документы и угрожает санкциями, сотруднику следует защищать свои интересы через трудовую инспекцию или судебные органы.