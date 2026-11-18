Хобби в резюме помогает показать работодателю соискателя не только как специалиста, но и как человека. Об этом в беседе с RT рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

Так, 58% работодателей считают, что соискателям стоит указывать хобби, но лишь 12% оценивают их значимость на пять баллов из пяти.

По словам Юлии Саниной, важнее то, какие качества раскрывает увлечение: командные виды спорта говорят об умении взаимодействовать, музыка — об усидчивости, а путешествия — об организованности. Эксперт советует указывать одно-два хобби, если они дополняют профессиональный портрет, и с осторожностью относиться к опасным или слишком затратным по времени увлечениям.