Директор по персоналу Маслова отметила, что конфликты между коллегами-друзьями негативно влияют на работу

Директор по персоналу Наталья Маслова рассказала «Москве 24» , что дружба между коллегами имеет как положительные, так и отрицательные стороны.

Когда сотрудники дружат и общаются вне компании, это способствует укреплению корпоративной культуры, поднимает настроение и сплачивает коллектив.

«Это может повышать продуктивность, поскольку люди приходят в офис с хорошим настроением и мотивацией, зная, что увидят своих приятелей», — отметила Маслова.

Однако конфликты между коллегами-друзьями могут привести к саботажу и общей напряженности на рабочем месте. В частности, не исключен вариант с созданием «коалиций» внутри коллектива и нежеланием делиться информацией друг с другом.

Конфликты между друзьями могут возникать из-за размытых должностных обязанностей. Эксперт указала, что личные отношения могут усилить негатив, потому что можно апеллировать к коллеге как к приятелю.

Если руководитель сознательно выделяет фаворитов, это может привести к конфликтам и даже увольнениям, подчеркнула Маслова. В таком случае работодателю необходимо вмешаться и поручить разбор ситуации психологу, медиатору или HR. Впрочем, эту функцию может взять на себя и сам руководитель.

«Можно сначала поговорить с сотрудниками по отдельности, услышав версию каждой стороны. А можно провести общую встречу, чтобы вместе обсудить и понять суть конфликта», — резюмировала эксперт.