Директор по персоналу Кудрявцева рассказала, что компании все чаще возвращают бывших сотрудников

В 2026 году российские компании стали чаще пытаться вернуть бывших сотрудников. Директор по персоналу IT-аутсорсинговой компании Selecty Дарья Кудрявцева рассказала «Известиям» , что этот тренд связан с усложнением процесса найма и увеличением его стоимости. По данным опроса сервиса SuperJob, в 2026 году почти половина российских компаний (48%) стали чаще пытаться вернуть бывших сотрудников, тогда как годом ранее их была всего треть (32%).

По словам Кудрявцевой, возврат бывших сотрудников может быть выгоден компаниям, поскольку они уже знают продукт, команду и корпоративную культуру. Это позволяет сократить расходы на поиск кандидатов и адаптацию новых сотрудников.

Эксперт отметила, что в рознице с большим количеством линейного персонала вопрос эффективности стоит особенно остро. Для таких компаний возвращение бывших сотрудников — это еще один источник пополнения кадрового резерва.

В IT-сфере, по словам Дарьи Кудрявцевой, инициатором возвращения чаще является сотрудник, а не компания. Это связано с тем, что компаний с похожим набором задач в этой сфере меньше, чем в производстве или рознице.

Однако специалист подчеркнула, что возвращать бывшего сотрудника не стоит, если он уходил с конфликтом, нарушал договоренности или негативно влиял на команду. Также неудачным может быть возвращение из ностальгии, если за время отсутствия сотрудника компания изменилась.