Ситуация на Запорожской атомной электростанции находится под полным контролем, сообщила в беседе со «Звездой» директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Радиационная обстановка на территории завода и прилегающих зонах остается стабильной, без каких-либо изменений.

Электростанция регулярно информирует Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о текущем положении дел. В настоящее время электроснабжение Запорожской АЭС обеспечивается резервными дизель-генераторами, установленными на территории предприятия.

Персонал станции непрерывно следит за параметрами безопасности, что гарантирует надежную эксплуатацию атомных блоков. По словам Евгении Яшиной, техническое оснащение и профессионализм сотрудников позволяют эффективно поддерживать безопасность на предприятии даже в условиях отключения основного электроснабжения.