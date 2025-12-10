Директор объединения АВ и АС Антипин рассказал о планах по установке кондиционеров на тюменском автовокзале

В здании тюменского автовокзала собираются установить кондиционеры. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные директора ГБУ ТО «Объединение автовокзалов и автостанций» Артема Антипина.

По его словам, проектирование системы запланировано на следующий год.

«Автовокзал возвели в 1974 году, при его строительстве не проектировались кондиционеры. У нас уже есть несколько технических решений, осталось посчитать объем необходимых средств и наши возможности», — отметил представитель объединения.

Кроме того, положительные изменения коснутся и других региональных автостанций. Например, в Абатском и Казанском районах планируют проектировать сети связи, в Голышмановском округе — провести капитальный ремонт здания, а в Заводоуковске — установить туалеты.