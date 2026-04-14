Директор Молочного союза РФ Маницкая сообщила, что Россия экспортирует сыры в страны СНГ
Россия поставляет сыры в основном в страны СНГ. Об этом в интервью Ura.ru рассказала директор Молочного союза России Людмила Маницкая.
По ее словам, основными импортерами российских сыров являются Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Азербайджан, а также Китай, Сербия, Турция. В меньших объемах — ОАЭ.
Маницкая отметила, что на фоне «сырной войны» между США и ЕС конкуренция с американскими производителями может обостриться на рынках Азии, особенно в Китае и странах Юго-Восточной Азии, а также в Латинской Америке, где США активно продвигают свои сыры под европейскими названиями.