Директор Молочного союза РФ Маницкая объяснила, что российские сыры менее соленые, чем многие импортные

Российские сыры отличаются меньшей соленостью и более кремовой текстурой по сравнению со многими зарубежными аналогами. Об этом Ura.ru рассказала директор Молочного союза России Людмила Маницкая.

Эксперт выделила основные преимущества отечественных сыров. Среди них — свежесть: путь от производства до прилавка короче, особенно для мягких и молодых сортов.

Также специалист обратила внимание на отсутствие длительной логистики: не требуется использование консервантов и специальной упаковки с модифицированной атмосферой. Еще один плюс — цена: отечественные сыры в среднем на 20–40% дешевле легальных импортных.