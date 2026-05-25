Директор модельного агентства «МОД МЕНЕДЖМЕНТ» Пасько назвала распространенные ловушки в индустрии моды

Директор модельного агентства «МОД МЕНЕДЖМЕНТ» Лилия Пасько в интервью РИАМО поделилась советами для моделей, как избежать распространенных ловушек в индустрии моды. Одной из самых частых проблем она назвала требование подписать контракт или принять предложение без времени на проверку условий.

По ее словам, давление по времени лишает возможности трезво оценить условия и заметить несостыковки. Хотя в работе моделей действительно встречаются срочные решения и изменения — кастинги могут назначаться за день, а съемки — переноситься в последний момент — это не означает, что модель должна принимать условия без проверки, написал «Петербургский дневник».

Пасько обратила внимание на то, что безопасные проекты не боятся открытости. Если вам предлагают не рассказывать никому о проекте, это может быть попыткой изолировать вас и заставить принять решение без возможности посоветоваться с близкими или коллегами.

Эксперт также предупредила, что отсутствие конкретики в описании работы может быть подозрительным. Вместо четкого описания используются общие формулировки: «участие в проекте», «неформальный формат», «детали позже». Пасько посоветовала запросить подробности и не соглашаться на предложение, пока не будет предоставлена исчерпывающая информация о проекте.

Перед подписанием контракта Пасько рекомендовала проверить компанию через открытые источники: регистрацию организации, присутствие в медиапространстве, отзывы и репутацию на рынке. Также важно внимательно изучить договор, чтобы убедиться, что в нем прописаны сроки, обязанности сторон, порядок оплаты и права на использование изображений.