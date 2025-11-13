Директор медийного агентства Подстрешный посоветовал проверять изменения цены перед распродажей

Директор медийного агентства «Навигатор» Константин Подстрешный предупредил о риске столкнуться с поддельными скидками во время акций и распродаж. Об этом сообщило ИА НСН .

Как пояснил эксперт, продавцы нередко искусственно завышают цены перед началом скидок, создавая иллюзию выгодного предложения. Такая практика распространена на онлайн-площадках.

«На маркетплейсах — это норма жизни. У таких продавцов семь черных пятниц на неделе. На сезонной же распродаже можно наткнуться как на фиктивные скидки, так и на вполне выгодные предложения», — отметил специалист.

Он посоветовал внимательно отслеживать динамику цен на интересующие товары перед распродажей и сравнивать предложения разных магазинов.