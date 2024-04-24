Директор «Ленкома» Варшавер: сложная драматургия Шекспира будет привлекать зрителей еще долгие годы | 360°

Общество 24 апреля 2024, 12:11 Директор «Ленкома» Варшавер: сложная драматургия Шекспира будет привлекать зрителей еще долгие годы

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Со дня рождения английского поэта и величайшего драматурга мира Уильяма Шекспира 23 апреля исполнилось 460 лет. Его сложная драматургия будет привлекать зрителей еще долгие годы, сообщил директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер «Национальной службе новостей».

«Шекспир настолько тонко разбирался в личностных вещах и отношениях людей, что все его трагедии и пьесы актуальны сегодня. Я уверен, что через многие годы они тоже будут актуальны», — подчеркнул он.

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Каждая пьеса автора представляет большой интерес для любого театра. Варшавер отметил, что сейчас взял в работу «Гамлета», режиссером выступит Антон Яковлев. Спектакль покажут в «Ленкоме» осенью в новом сезоне.