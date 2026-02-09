Директор компании «Жилфонд» Чернокульский предупредил, что при оформлении договора ренты важно учесть множество деталей

При оформлении договора ренты важно учесть множество деталей, чтобы обезопасить себя от возможных проблем в будущем. Директор компании «Жилфонд» Александр Чернокульский рассказал RT о ключевых аспектах, на которые стоит обратить внимание.

По договору ренты одна сторона передает другой в собственность имущество, а плательщик обязуется в обмен на него периодически выплачивать получателю определенную сумму или предоставлять средства на его содержание в иной форме. Это может быть как бессрочная (постоянная) рента, так и рента на срок жизни получателя (пожизненная рента).

Чернокульский подчеркнул, что при заключении договора ренты необходимо оформление у нотариуса. Важно убедиться, что оформляется именно договор ренты, а не дарения или купли-продажи.

«Максимально подробно, точно и конкретно пропишите перечень условий и обязанностей по содержанию: кто именно и что должен делать, в какие сроки, как часто, в каком объеме», — предупредил специалист.

Он добавил, что необходимо прописать условия индексации денежных выплат. «Можно привязать суммы к таким показателям, как МРОТ, или предусмотреть ежегодную индексацию на уровень инфляции», — посоветовал эксперт.

Риски есть и для плательщика ренты. Например, если заключить пожизненный договор ренты с потенциальным долгожителем, то за объект недвижимости можно заплатить гораздо больше его рыночной стоимости. Еще один риск — это появление родственников получателя ренты, которые могут не согласиться с условиями договора.