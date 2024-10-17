Директор компании «Сокол» Папенков рассказал, что инженеры создали полетный контроллер для точного управления дронами

Российская компания «Сокол», участвующая в рынке НТИ «Аэронет», разработала полетный контроллер для дронов, обеспечивающий точное управление и стабильность, что критично для сложных маневров и удержания позиции в воздухе. Об этом сообщил RT .

Директор компании Максим Папенков рассказал, что этот контроллер является «мозгом» беспилотника, следящим за высотой, скоростью и курсом, а также планирующим маршрут и корректируя его в реальном времени.

При создании контроллера использовалась уникальная система электропитания, что позволяет увеличить тягу дронов на 15%. Архитектура контроллера совместима с основными программами, такими как BetaFlight и ArduPilot, а также допускает использование самописных программ для управления полетом.