Директор компании «Сокол» Папенков рассказал, что инженеры создали полетный контроллер для точного управления дронами

Российская компания «Сокол», участвующая в рынке НТИ «Аэронет», разработала полетный контроллер для дронов, обеспечивающий точное управление и стабильность, что критично для сложных маневров и удержания позиции в воздухе. Об этом сообщил RT.
Директор компании Максим Папенков рассказал, что этот контроллер является «мозгом» беспилотника, следящим за высотой, скоростью и курсом, а также планирующим маршрут и корректируя его в реальном времени.
При создании контроллера использовалась уникальная система электропитания, что позволяет увеличить тягу дронов на 15%. Архитектура контроллера совместима с основными программами, такими как BetaFlight и ArduPilot, а также допускает использование самописных программ для управления полетом.
Жителям деревни Лидино напомнили о возможностях газификации по госпрограмме
«Неприятное событие». Стало известно, в каком состоянии солист «Отпетых мошенников»
Российские военные освободили населенный пункт Максимильяновка
Еще одна молодая семья приобрела квартиру в Луховицах по льготной программе
Свыше 16 тысяч заявок на выплату к юбилею брака подали в Подмосковье
Пленный сотрудник ТЦК рассказал о страхе за сына из-за мобилизации на Украине
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте