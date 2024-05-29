Директор IT-компании Раевский не исключил, что СДЭК не сможет восстановить все данные из-за кибератаки

Служба доставки грузов СДЭК пока не может возобновить работу из-за серьезной кибератаки. Есть вероятность, что у компании не получится восстановить все данные, сообщил директор IT-компании Zecurion Алексей Раевский в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам специалиста, если мошенники зашифровали резервные копии, все будет гораздо сложнее. Целью мошенников вряд ли стали персональные данные клиентов, скорее всего, за совершение кибератаки им кто-то заплатил.

Раевский отметил, что вирус мог попасть в компанию СДЭК через любого сотрудника с помощью вредоносного письма.