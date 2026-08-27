Директор Happy Job Жигулева отметила, что рабочие чаты мешают мозгу перейти в режим восстановления

Исполнительный директор исследовательской компании Happy Job Лилия Жигулева рассказала «Известиям» , что многие сотрудники не могут полноценно отдохнуть из-за привычки проверять рабочую почту и чаты. Это приводит к накоплению усталости и снижению эффективности после возвращения к работе.

По словам эксперта, проблема часто возникает не только из-за требований работодателя, но и из-за внутренних установок самих сотрудников. Они боятся потерять темп, выпасть из контекста или показать, что команда может справиться без их участия.

Одной из распространенных ошибок становится попытка совместить отпуск и рабочий режим. Сотрудники продолжают открывать почту «на всякий случай», следить за сообщениями в чатах и оставаться единственными людьми, которые могут принимать решения по отдельным вопросам.

«Необходимы понятные правила, по которым заранее определяется, кто подхватывает задачи, в каких случаях можно связываться с человеком, что считается действительно срочной ситуацией, а что спокойно может подождать до его возвращения», — пояснила Жигулева.

Чтобы сотрудники могли действительно восстановиться, компаниям необходимо заранее выстраивать правила отпусков. Важно определять порядок передачи задач, назначать ответственных и понимать, в каких случаях связь с работником действительно необходима. Это позволит команде самостоятельно решать большинство вопросов без обращения к сотруднику во время отдыха.