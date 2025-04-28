Директор Frank RG Грибанов: банки готовятся к усложнию выдачи онлайн-кредитов

Тема возможной отмены банками решений по кредитам в связи с мошенническими действиями становится все более актуальной. Эксперты отмечают, что финансовые организации будут вынуждены пересмотреть свою политику в отношении удаленного оформления кредитов и других продуктов. По словам генерального директора Frank RG Юрия Грибанова, винить во всем банки несправедливо. Об этом сообщило ИА НСН.
Он подчеркнул, что клиенты могут быть неосмотрительными, а обвиняют в итоге банк.
«Банки — это очень гибкие организации, они смогут перестроить свои бизнес-процессы под любые ограничения регулятора. Если требования будут, они адаптируются», — добавил собеседник.
Ранее Вячеслав Володин сообщил, что с 1 мая кредитные организации обяжут разработать способы защиты граждан РФ от заключения договоров о потребительских кредитах без их согласия.
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