Директор фонда «Зеленая миссия» Лакустова: состоятельные люди не склонны к расточительности

В большинстве случаев состоятельные люди не склонны к расточительности. Многие из них живут достаточно скромно, рассказала директор благотворительного фонда «Зеленая миссия» Ольга Лакустова в беседе с «ФедералПресс».

По ее словам, они имеют обычные квартиры и машины, а деньги вкладывают в развитие бизнеса и благотворительность. Такой образ жизни нельзя назвать жадностью, это скорее рациональный подход и определенная расстановка приоритетов.

По-настоящему богатые люди не будут тратить средства для того, чтобы лишний раз подчеркнуть свой статус или похвастаться. Они отличаются скромностью и не зависят от общественного мнения, отметила Лакустова.