Директор Фонда «Закон и здоровье» Балагуров рассказал о гаджетах, которые помогают найти потерявшегося питомца

Чтобы быстрее найти потерявшегося питомца, стоит использовать несколько методов одновременно. Директор Фонда «Закон и здоровье» Григорий Балагуров рассказал Life.ru , какие гаджеты могут помочь в этом случае.

Один из самых простых способов — адресник на ошейнике с номером телефона владельца. Преимущество адресника в том, что человеку, который нашел животное, не нужно никаких специальных устройств, чтобы связаться с хозяином. Важно следить за тем, чтобы надписи на адреснике не стерлись и он надежно держался.

Также полезным может быть GPS-трекер. Он определяет местоположение животного с помощью спутниковой навигации и передает координаты владельцу через мобильную сеть. Такой вариант особенно актуален для прогулок на большой территории, например, на даче или в лесу. Однако при выборе трекера нужно учитывать покрытие сети, время автономной работы, влагозащиту и вес устройства.

Bluetooth-метка работает иначе. Она определяет местоположение либо рядом со смартфоном владельца, либо с помощью находящихся поблизости совместимых устройств. В городе такая метка может быть полезной, но в лесу или малонаселенной местности ее эффективность снижается. Поэтому Bluetooth-метку лучше рассматривать как дополнительное средство.

Дополнительно стоит позаботиться о микрочипировании. Чип невозможно потерять во время прогулки, а при попадании животного в ветеринарную клинику или организацию, где есть специальный сканер, с его помощью можно идентифицировать питомца. Однако микрочип не показывает местоположение животного в режиме реального времени.

Ошейник также нужно регулярно проверять. Он должен быть исправным, подходить животному по размеру и не натирать кожу. Для кошек особенно важно выбирать конструкцию с учетом риска зацепиться ошейником за ветку или другой предмет.